Loin de l'Antwerp, Laurent Mendy veut lancer sa carrière européenne

L'ancien attaquant de l'Antwerp Laurent Mendy est parti l'été passé direction le Luxembourg et Dudelange. Il veut lancer sa carrière européenne.

Laurent Mendy (21 ans) aura inscrit son nom au tableau d'affichage une fois avec l'Antwerp, mais la concurrence l'aura forcé à s'exiler au Luxembourg, au F91 Dudelange. Il y a découvert l'Europa League. "J'ai franchi un cap mentalement, je remercie Dudelange de m'avoir offert cette chance. C'est énorme de participer pour la première fois à une compétition européenne", nous déclare le Sénégalais.

"Je regardais ça à la télévision avant ... C'est un rêve devenu réalité". Reste la déception pour Mendy de ne pas avoir reçu sa chance chez le Great Old. "Tout se passait bien, ils m'ont offert mon premier contrat pro, un grand moment pour moi. Je voulais absolument m'y imposer, jouer avec tant de grands joueurs", se rappelle l'attaquant. "J'ai saisi ma chance, marqué un but. Mais après, eux ont fait des choix, n'ont pas prolongé mon contrat. J'ai dû prendre du recul, j'ai dû beaucoup réfléchir".

Une revanche personnelle

Laurent Mendy veut désormais rebondir. "Je me suis dit que je m'imposerais ailleurs, mais pour être honnête, mon rêve est d'y retourner ! Mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible, et Dudelange est le tremplin idéal pour revenir en Belgique. Sans aucun manque de respect envers eux", ajoute-t-il.

"Jouer ici est une belle revanche. À l'époque, Owusu était le numéro 1 et moi troisième choix, ce n'était pas facile de s'imposer en arrivant d'Afrique. Je suis un bosseur, un gagneur, tous les clubs où je suis passé peuvent le confirmer", continue l'ancien anversois. "Tôt ou tard, je deviendrai quelqu'un".