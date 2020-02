Philippe Clement donne son avis sur l'adversaire : "Cela ressemblait plus à une partie d'handball"

Décidemment, le coach brugeois aime bien lancer des piques à ses adversaires cette semaine. Après avoir fortement critiqué la pelouse du Standard de Liège, il donne à présent son avis sur le style de jeu de Waasland-Beveren.

Après la victoire arrachée in extremis, c'est un Philippe Clement soulagé mais pas encore tout à fait remis de ses émotions que l'on interviewait : "C'est un but "hold-up". Mais nous avons poussé tout le match pour inscrire ce but. Il s'agit donc d'une victoire méritée".

Le technicien brugeois a également commenté le style de jeu de son adversaire, tout en reconnaissant que Waasland-Beveren était un peu obligé de jouer de la sorte, étant donné la grande différence de niveau entre les deux effectifs. "A un moment donné, j'ai eu l'impression qu'on jouait une rencontre de handball (ndlr : tellement W-B était reculé). Mais, si on se met à la place de l'adversaire, cela paraît normal et il n'y a rien de mal à cela".