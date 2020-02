Steeven Willems: "Être plus décisif? J'aimerais bien!"

Désormais bien installé aux côtés de Dorian Dessoleil au coeur de la défense carolo, le défenseur français essaye aussi d'apporter sa pierre à l'édiffice offensif du Sporting.

Ça a d'ailleurs failli faire mouche à deux reprises, dimanche après-midi, au Bosuil. Steeven Willems a d'abord provoqué un penalty en première période, repoussé par Bolat, avant d'adresser, quasiment, une passe décisive en toute fin de rencontre.

Et ça démontre les intentions offensives du défenseur central carolo. "J'essaye d'être plus décisif", confirme le défenseur central. "Sur les corners et coups de pied arrêtés, notamment, j’essaye d’y aller pour la mettre au fond, mais il y a toujours un pied, un bras ou autre chose pour toucher le ballon avant moi", regrette-t-il.

Sevré de but et d'assist depuis le coup d'envoi de la saison, le Français qui est désormais bien installé dans le onze de Karim Belhocine, tentera encore sa chance dans les prochaines semaines.