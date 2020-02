L'équipe type de la semaine de Ligue des Champions dévoilée !

Au lendemain des derniers matchs de la première partie de la phase aller des huitième de finale, l'équipe type de la semaine de Ligue des Champions a été dévoilée.

Ainsi, l'UEFA a décidé de concocter un onze dans un système un peu particulier. L'équipe la plus représentée est l'Atalanta Bergame qui est parvenu à placer quatre de ses joueurs dans l'équipe, contre trois pour l'Atletico Madrid, deux pour Leipzig, un pour Dortmund et un pour Valence.

On peut tout de même s'interroger de la faible part de joueur du Borussia. En effet, Axel Witsel et Jadon Sancho, tous deux auteurs de très bonnes performances auraient sans doute mérité de figurer dans ce onze. A l'inverse, la présence de Denis Cheryshev, non titulaire au coup d'envoi face à l'Atalanta, semble surprenante malgré son but.