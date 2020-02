La course au maintien s'annonce palpitante pour les 3 équipes du bas de classement : voici leur programme

Personne n'aurait pu parier il y a un mois que le Cercle Bruges serait encore dans la course pour se maintenir en D1A. Mais après un 9 sur 9 et le plein de confiance pris par les Brugeois, Waasland-Beveren et Ostende ont de quoi s'inquiéter. Un aperçu du programme...

Le Cercle Bruges a frappé un grand coup avec sa victoire à Mouscron ce samedi. Waasland-Beveren s'est lourdement incliné à Malines et le Ostende n'a pris qu'un point contre Zulte Waregem. Voici le classement actuel avant les trois dernières journées de championnat. Classement : 14. Ostende 22 points 15. Cercle de Bruges 20 points 16. Waasland-Beveren 20 points Les trois clients à la relégation n'ont pas non plus le programme le plus facile. Lors de la dernière journée, un Cercle de Bruges-Ostende est au programme. Programme des trois équipes : Ostende : Antwerp (extérieur), Genk (domicile), Cercle Brugge (extérieur). Cercle de Bruges : Gand (domicile), Club de Bruges (extérieur), Ostende (domicile). Waasland-Beveren : Anderlecht (domicile), Mouscron (extérieur), Gand (domicile).