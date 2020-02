Quel Mouscron en PO2 ? "Plutôt celui des semaines précédentes, espérons ..."

L'Excel Mouscron n'a rien montré ce samedi contre le Cercle de Bruges. Les Hurlus risquent de terminer la saison en roue libre ...

Jean Butez résumait la situation assez clairement : "Ce qui a fait la différence, c'est qu'eux voulaient vraiment gagner ce match", pointait le portier hurlu, trompé par le seul Dylan De Belder à la 75e mais qui aurait déjà pu se retourner plusieurs fois si le Cercle de Bruges avait été efficace. "On avait moins d'envie qu'eux. C'est une défaite méritée pour nous".

Certains soulignaient que ce résultat signifiait la fin des rêves de PO1, ce qui fait sourire Butez. "Franchement, nous, on ne parlait plus des playoffs ... Maintenant, il va falloir se reconcentrer pour reprendre du bon pied dans ces PO2. Quel Mouscron verra-t-on en playoffs 2 ? J'espère qu'on y verra celui des semaines précédentes et pas celui de ce samedi", conclut le gardien mouscronnois.