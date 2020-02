🎥 Le Barça répond à Thibaut Courtois avant le Clasico

Le Clasico a déjà débuté en coulisses. Alors que Thibaut Courtois, dans un entretien pour Eleven, déclarait que Messi était "un joueur comme un autre", le Barça a répondu au gardien.

Le grand rendez-vous du football espagnol se déroule ce dimanche puisque le Real Madrid reçoit le FC Barcelone dans un Clasico qui pourrait être décisif pour la conquête du titre en Liga cette saison.

A deux jours du Clasico, Thibaut Courtois s'était exprimé sur Lionel Messi en le considérant comme "un joueur comme un autre". Une déclaration qui a fait réagir plus d'un sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, le Barça a réagi en publiant une compilation des buts inscrits par Messi contre Courtois lorsque le gardien évoluait à l'Atletico et à Chelsea. Le match est bel et bien lancé, et ce avant le coup d'envoi.