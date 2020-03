Le Cercle privé d'un pion important pour le derby

Le Cercle se trouve à un moment crucial de sa saison : à deux doigts de se sauver en JPL, mais pas encore rassuré. Surtout à l'approche d'une rencontre plus que compliquée face au leader.

Les Groen & Zwart sont tout près de réaliser le tour de magie de l'année. Lanterne rouge bien installée en fond de classement, le Cercle s'est réveillé et a remonté la pente de manière impressionnante, remportant ses quatre derniers duels pour se hisser à la quatorzième place du classement.

Mais la différence de points avec Ostende et Waasland-Beveren reste limitée et les choses pourraient à nouveau se retourner. Ce week-end, le Cercle affrontera son voisin du Club dans un derby plus que délicat, tant le FC Bruges est redoutable cette saison.

Le Cercle pourrait jouer le coup de surprise et surfer sur sa vague positive pour surprendre le Club. Toutefois, pour cela, l'entraîneur Bernd Storck devra se passer de Stef Peeters qui sera trop juste pour cette rencontre. Le médian avait repris l'entraînement, mais n'est toujours pas à 100% ni en condition de match. Il n'était déjà pas dans l'équipe le week-end dernier.