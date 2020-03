Le Racing Genk veut continuer avec Hannes Wolf la saison prochaine

Hannes Wolf a remplacé Felice Mazzù en novembre dernier et son bilan n'est pas vraiment meilleur que le Carolo. Mais le champion en titre espère continuer avec lui.

Hannes Wolf sera-t-il toujours l'entraîneur du Racing Genk, même en cas de playoffs ou de ticket européen manqués ? Selon le directeur technique Dimitri De Condé, aucun changement n'est prévu malgré le bilan comptable jusqu'ici pas forcément en faveur de l'Allemand (20/42, contre 21/45 pour Mazzù) : "Nous regardons au-delà des points gagnés", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

"Wolf nous amène des certitudes et de l'intensité. Il a mis la barre haut et c'est ce dont notre jeune groupe avait besoin". C'est donc bien pour plus que le manque de points que Felice Mazzù aura pris la porte en novembre 2019 ...