Finale de D1B : "Une pression psychologique en plus pour le Beerschot"

La finale de D1B opposera le Beerschot à OHL en Proximus League. Le vainqueur à l'issue des deux rencontres retrouvera l'élite du football belge. Le match aller aura lieu au Beerschot le dimanche 8 mars tandis que OHL accueillera le match retour.

Si Virton a bien terminé en tête du classement final à l'issue de la saison en D1B, ce sont OHL et le Beerschot qui disputeront la finale. "Les Louvanistes ont méritoirement remporté cette première tranche. C'était la meilleure équipe sur le terrain et également la plus équilibrée. Puis le Beerschot a remporté la seconde Mais selon moi Westerlo la méritait, mais les Campinois ont raté leur dernier match", nous confie Julien Gorius.

Une finale de Proximus League qui verra s'affronter deux des meilleures équipes de la série. "Cela sera du 50/50 même si OHL possède un léger avantage avec le match retour à la maison. Mais les rencontres en Proximus League, c'est la guerre à chaque fois. Très peu d'écart sauf Lokeren cette saison", explique l'ancien joueur d'OHL.

La pression sera sur les épaules des deux formations qui rêvent rejoindre la D1A. "Ce sont deux clubs qui ont investi beaucoup et qui désirent retrouver l'élite du football belge. Le Beerschot va disputer sa troisième finale de suite et reste sur deux échecs. On ne dit jamais deux sans trois ? Une pression psychologique en plus pour les Rats probablement, mais Losada saura trouver les mots. Une belle finale en tout cas", a conclu Julien Gorius.