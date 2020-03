Nouveau choix gagnant pour Bölöni ? "J'aimerais qu'il devienne le joueur le plus important des PO1"

L'Antwerp s'est imposé sur le plus petit des scores ce samedi soir à Courtrai.

Et l'auteur du seul but de la rencontre avait pourtant débuté sur le banc. En effet, c'est Lior Refaelov, monté au jeu dix minutes plus tôt, qui a offert la victoire au Great Old (84ème). Et de quelle manière ; un superbe coup-franc dont l'Israélien a le secret !

Laszlo Bölöni n'était pas peu fier de son choix. Il explique, pour Het Laatste Nieuws : "J'ai mis Refaelov sur le banc parce que je voulais voir de quoi Koji (Miyoshi, ndlr) était capable face à un bon adversaire. Lior a mis les points sur les i. Avec un peu de chance, il sera le joueur le plus important des Play-Offs 1. Cela me plairait".