Une légende de l'AC Milan pourrait quitter le club en fin de saison

Après avoir licencié son Directeur Général samedi, l'AC Milan devrait prochainement se séparer d'un autre membre de sa direction.

En effet, dans un article paru aujourd'hui, France Football a donné quelques informations importantes concernant le remaniement interne qui devrait prochainement avoir lieu dans les coulisses du club lombard.

Parmi les informations importantes, l'hebdomadaire français nous apprend que l'actuel directeur technique, Paolo Maldini, véritable légende vivante du club italien avec plus de 900 matchs disputés toutes compétition confondues sous les couleurs des Rossoneri, devrait également plier bagage à l'issue de la saison en cours. Un départ qui ne devrait pas plaire aux tifosi, et qui pourrait en entraîner d'autres comme ceux de Zlatan Ibrahimovic et Gianluigi Donnarumma.