Une rencontre amicale prévue pour le RFC Seraing face à un club de D1

Demain, le RFC Seraing se déplacera pour disputer une rencontre amicale face à une équipe de D1.

Dans un communiqué officiel, le KAS Eupen vient d'annoncer qu'il disputera un match d'entraînement dès demain face au RFC Seraing. Une rencontre amicale qui aura lieu à partir de 11 heures sur le terrain B du Kehrweg.

Assuré d'être maintenus en D1 la saison prochaine et n'ayant plus rien à jouer en attendant les Playoffs 2, les Pandas vont donc en profiter pour réaliser un match test. De son côté, le club sérésien, qui n'a plus perdu depuis quatre matchs et occupe actuellement la troisième place du classement, aura l'occasion de se mesurer à un adversaire supérieur.