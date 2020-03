Zidane assume la responsabilité "du plus mauvais match de la saison"

En s'inclinant 2-1 en Andalousie, le Real Madrid perd également sa première place en Liga.

Au-delà du résultat, le fond de jeu n'était guère présent, et les occasions réelles se sont faites rares. Pour ne rien arranger, Marcelo est sorti sur blessure, tant dis que Thibaut Courtois a quitté le terrain en boitant.

Zinédine Zidane n'a pas remis en cause ce constat. Interviewé par la presse espagnole en fin de rencontre, le Français admet : "Nous avons manqué de tout aujourd'hui. C'était notre plus mauvais match de la saison. Nous avons manqué d'énergie, de fluidité, de possession, d'agressivité. C'était un mauvais jour, cela peut arriver. Je suis responsable. Il n'y a pas de quoi se taper la tête contre le mur, mais pas de quoi être heureux non plus".

Les Madrilènes retrouveront leur Bernabéu pour se refaire une santé contre Eibar. La semaine prochaine, la Maison Blanche jouera le huitième de finale retour contre Manchester City. Le Real avait perdu 1-2 à l'aller.