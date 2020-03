🎥 Incroyable : huit (!) exclus lors d'un match de Copa Libertadores

Il y a encore du football avec public ailleurs dans le monde : la Copa Libertadores se déroule normalement et le derby de Porto Alegre entre Gremio et l'Internacional s'est révélé explosif !

L'un des derbys les plus chauds de la planète foot se tenait ce jeudi en Copa Libertadores : le Gremio et l'Internacional s'affrontaient à Porto Alegre, au Brésil, dans le cadre de la poule E. Une rencontre avec peu de spectacle sur le plan footballistique (0-0), mais qui aura surtout marqué les esprits par sa fin de rencontre explosive.

En effet, pas moins de ... huit joueurs seront expulsés et ce alors que l'arbitre n'avait pas encore sorit de carton rouge avant la 88e minute. Pepê et Da Rocha Neves (Gremio) prendront la rouge en fin de temps réglementaire, tout comme Edenilson et Barbosa (Internacional). La bagarre reprendra dans le temps additionnel avec deux nouveaux exclus de chaque côté (90e+5 et 90e+7) : Miranda et Henrique pour Gremio, Cuesta et Praxedes pour l'Internacional.