Diego Maradona envoie un message de soutien "à l'Italie, qui fait entièrement partie de ma vie"

La légende Maradona, El Diez, y est également allé de son message de solidarité et de soutien pour les personnes affcetées de près ou de loin par le Covid-19.

Le gamin en or, aujourd'hui âgé de 59 ans, écrit sur les réseaux sociaux : "J'ai vécu pendant sept ans à Naples. J'y ai de la famille, beaucoup de gens que j'aime et qui m'aiment. L'Italie fait partie de ma vie et je veux leur envoyer un message de soutien en ces temps difficiles".

L'Argentin est également revenu sur les récents événements dans son pays natal. Il y a une semaine, son club de coeur - Boca Junior - devenait sacré en Argentine. Il avait alors embrassé Carlos Tevez à sa manière et la folie s'était emparée des quartiers populaires de Buenos Aires, où siège le stade de Boca. Diego est revenu sur le fait que, logiquement, son pays n'était à ce moment pas encore concerné par les mesures de sécurité.

Il conclut : "J'espère que nous pourrons tous nous en sortir de la meilleure façon possible. En Italie, et ici, il est difficile d'éduquer un pays en 15 minutes, et cela peut être résolu par l'éducation, l'obéissance et le respect. Bonne chance à tous". Ces prochains jours seront peut-être propices à voir ou revoir la série consacrée au Dieu argentin et son parcours d'entraîneur au Mexique. La folie, la passion et l'amour du football dans toute sa splendeur.