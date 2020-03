Pas de PO1 ? La Pro League analysera tous les scénarios possibles

Le championnat est reporté jusqu'au mois d'avril, ce qui signifie qu'il faudra disputer la 30e journée de championnat avant d'envisager de jouer les PO1. Quels scénarios la Pro League prépare-t-elle ?

On ne sait à l'heure actuelle pas vraiment si l'interdiction de rassemblements et d'événements sportifs sera levée début avril, date actuellement en vigueur. La dernière journée de phase classique n'aura pas lieu avant cette date, après quoi il faudra encore penser aux PO1 qui devaient débuter initialement le week-end des 3, 4 et 5 avril.

Le porte-parole de la Pro League, Stijn Van Bever, a répondu à ces interrogations : "Malgré toute la bonne volonté du monde, nous ne pouvons dire ce qui va se passer pour le calendrier des PO1", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. "A l'heure actuelle, la Belgique a des préoccupations plus importantes que le football. Nous avons pris en compte tous les scénarios potentiels. Nous examinerons la situation concernant le calendrier et consulterons les parties concernées".