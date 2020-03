Un ancien protégé de Mourinho à Tottenham l'été prochain?

Cadre indiscutable de Chelsea avant l'arrivée de Frank Lampard, il est moins en vue cette saison et devrait quitter les Blues l'été prochain, pour retrouver son ancien mentor?

Arrivé à Chelsea, en provenance de la Russie et d'Anzhi, il y a presque sept ans, Willian vit peut-être ses dernières heures à Stamford Bridge. Les Blues et le Brésilien n'ont pas trouvé d'accord pour une prolongation et il sera libre le 30 juin prochain.

Une opportunité sur laquelle est prêt à bondir José Mourinho. Le nouveau coach de Tottenham fera tout pour convaincre le milieu offensif de Chelsea de le rejoindre chez les Spurs l'été prochain. Une opportunité de se relancer pour Willian? S'il est régulièrement dans le onze de base de Frank Lampard, l'international brésilien n'est plus aussi indiscutable qu'auparavant à Chelsea.