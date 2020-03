Que sont devenus les jeunes Rouches lancés lors des PO2 ?

Depuis l'adoption de ce format, le Standard de Liège a dû disputer les Play-Offs 2 à trois reprises ; dès sa mise en place en 2010, en 2016 et, espère-t-on en bord de Meuse, pour la dernière fois en 2017.

Les Liégeois avaient remporté la Coupe en 2016. La finale de la Coupe de Belgique se jouant en mars, au grand dépits de nombreux supporters, cette saison-là les Rouches étaient d’ores et déjà qualifiés pour l’Europe avant même de débuter les Play-Offs 2. Autant dire que ceux-ci n’avaient plus aucun enjeu pour le Standard de Liège.

Des trois participations aux PO2, c’est donc logiquement lors de la saison 2015-2016 que le plus grand nombre de jeunes joueurs furent lancés. Deux semaines après sa victoire contre le Club de Bruges au Stade Roi Baudouin, le Standard allait gagner à Waasland-Beveren, dans un 4-4-2 devenu assez rare. Les Rouches allaient finir deuxièmes de leur groupe et une finale de PO2 leur était ainsi épargné.

De nombreux jeunes ont eu l’occasion de gagner du temps de jeu, avec l’espoir de se faire une place dans le noyau liégeois. Ou, pour le moins, de se faire remarquer par d’autres clubs. Qu’en est-il, quatre ans plus tard ? On remarquera vite qu'ils sont peu, pour ne pas dire aucun, à évoluer désormais dans un club plus prestigieux que le Standard.

Benjamin Tetteh

En pointe de l’attaque, Benjamin Tetteh avait pris part à quatre des six rencontres. Alors qu’il n’avait que 18 ans, le Ghanéen avait trouvé le chemin des filets contre Mouscron. Quelques mois plus tard, le puissant attaquant était prêté à Slovacko, en République Tchèque, comme son nom ne l’indique pas . L’année suivante, Tetteh poursuit son aventure en Tchèquie puisque le Bohemians l’achetait pour… 400.000 euros au Standard. Alors qu’il évolue toujours en Fortuna Liga, à présent avec le Slavia Prague, Benjamin Tetteh y a inscrit 20 buts en près de quatre saisons.

Miya Farouck

Miya avait, lui aussi, inscrit son petit but contre Mouscron. Le seul et unique de sa carrière sous la vareuse rouche d’ailleurs. Le jeune ougandais a disputé la moitié de son total de six matchs avec le Standard durant ces PO2. Les Liégeois l’ont seulement vendu durant l’été 2018, après l’avoir prêté à Mouscron et à Sabail. Cette saison, Miya, qui a le même âge que Tetteh, a inscrit 5 buts en première division turque, avec Konyaspor.

Ryan et Samy Mmae

Les frères Mmae avaient également reçu du temps de jeu de Ferrera. L’attaquant Ryan, lui aussi âgé de 18 ans à l’époque, avait pris part à trois rencontres, se contentant de délivrer une passe décisive. C’est d’ailleurs lors des PO2 suivants que l’attaquant belge inscrivait son premier et seul but sous la vareuse rouche. Désormais, Ryan Mmae évolue à Limassol, où il a inscrit 5 buts en 20 matchs cette saison.

Son frère Samy avait également reçu sa chance à trois reprises. La première fut assez brève ; après 7 minutes il était exclu, contre Courtrai à domicile. Les Liégeois ont touché 350.000 euros de Saint-Trond pour le transférer en juillet 2018.

Les très jeunes Fadel Gobitaka et Jérôme Déom

Jérôme Déom était le plus jeune joueur à recevoir sa chance. Il n’avait que 17 ans lorsqu’il a pris part, 22 minutes durant, au match contre Waasland-Beveren. Le milieu de terrain ardennais a quitté le Standard de Liège l’été dernier pour rejoindre Maastricht, en deuxième division néerlandaise.

Fadel Gobitaka avait également joué contre Waasland-Beveren. Ferrera ne lui a laissé que 24 minutes de temps de jeu et Gobitaka n’a plus jamais joué par la suite. Le Bruxellois évolue toujours avec les U21 de Roda.

Hugo Cuypers

Hugo Cuypers n’avait, lui, reçu que sept minutes de temps de jeu lors de ces PO2. Il joue désormais pour Ajaccio en Ligue 2 (5 buts ; 5 assists cette saison), prêté par l'Olympiakos.

Martin Remacle et Achraf Archaoui : adversaires en division 1 amateurs

Martin Remacle a joué ses derniers – et seuls – matchs (3) pour le Standard lors des Play-Offs 2 de 2016. Après un passage chez les jeunes du Torino, le milieu de terrain est revenu en Belgique cet hiver : au URSL Visé, en division 1 amateurs.

Achraf Achaoui évolue également en division 1 amateurs, avec l’Olympic Charleroi. L’arrière gauche avait reçu une titularisation contre Mouscron le 22 avril 2016. Il était sorti après 76 minutes.

Jonathan Okita

Présent sur les pelouses deux matchs durant, Jonathan Okita avait rejoué les PO2, mais contre les Rouches, la saison suivante. L’ailier droit allemand n’avait pas non plus trouvé le chemin des filets avec l’Union Saint-Gilloise. Okita joue désormais en deuxième division néerlandaise.

Corentin Fiore et Beni Badibanga

D’autres jeunes ont également participé à ces PO2, auxquels les Liégeois ont terminé avec un bilan de 10 points sur 18 dans leur groupe. Corentin Fiore, 21 ans à l’époque, avait néanmoins déjà reçu de nombreuses fois sa chance avant les PO de 2016. Il est actuellement en Serie C.

Beni Badibanga, désormais joueur de Waasland-Beveren, était également un pion souvent utilisé lors de la saison régulière. Il a aussi joué 3 matchs lors des PO2 de la saison 2015-2016.