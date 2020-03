La Pro League n'a pas encore pris de décision: "Priorité absolue à la santé publique"

La Pro League s'en tient pour l'instant aux décisions prises la semaine dernière.

Au cours de son conseil d'administration hebdommadaire, la Pro League a, à nouveau discuté, de l'évolution de la crise du coronavirus en Belgique et de ses répercussions sur le football belge, mais n'a pris aucune décision.

"Toute décision serait prématurée", estime la Pro League dans son communiqué tout en précisant que les situation et les ooptions possibles sont analysées "avec comme priorité absolue l'intérêt général et la santé publique".

Le communiqué complet de la Pro League

"Le Conseil d'Administration a analysé la situation concernant une éventuelle reprise de la compétition. Dans les circonstances actuelles, toute décision est encore prématurée. Le Conseil d'Administration et le management analysent les options possibles dans l'intérêt du football belge et de ses partenaires, mais avec comme priorité absolue l'intérêt général et la santé publique.

Le Conseil d'Administration a également abordé la question du chômage temporaire dans les clubs professionnels. La recommandation qui a été formulée est que les clubs ne doivent pas appliquer le régime de chômage temporaire pour les joueurs, sauf pour des raisons économiques urgentes. Toutefois, si les clubs sont contraints d'appliquer le chômage temporaire pour les joueurs, la Pro League recommande aux clubs de le faire de manière collective pour tous les joueurs et de ne pas recourir à la sécurité sociale."