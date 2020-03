🎥 Comment Nacer Chadli a mis le Sporting d'Anderlecht dans sa poche

Malgré de nombreuses absences, Nacer Chadli a trouvé les arguments pour séduire le Parc Astrid et la Pro League.

Indésirable ou presque à Monaco, où il n'avait quasiment pas joué la saison dernière, malgré son excellente Coupe du monde 2018, Nacer Chadli avait cédé aux appels du pied de Vincent Kompany et il avait sans doute un double objectif à l'esprit: retrouver la confiance et le plaisir du jeu et se mettre en évidence pour assurer son ticket pour l'Euro 2020.

Malgré le manque de rythme, Nacer Chadli a très rapidement trouvé ses marques sur les terrains de Pro League. Le seul bémol, ce sont les blessures qui l'ont empêché de réussir une saison pleine, mais il partage malgré tout, avec Michel Vlap, le statut d'Anderechtois le plus décisif de la saison, avec huit buts et cinq assists (le Néerlandais a marqué dix fois pour trois passes décisives).