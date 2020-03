Fin de saison en Amateurs : "Le bon sens l'a emporté"

La saison est donc terminée dans les divisions amateurs. Une bonne décision, estime l'entraîneur du FC Meux, Marco Casto.

Le RFC Meux terminera donc la saison à la seconde place en D2 Amateurs, derrière les Francs-Borains qui devraient monter au plus haut niveau amateur s'ils obtiennent leur licence. Une décision d'arrêter le championnat que Marco Costa, coach de Meux, ne peut qu'approuver : "Je trouve qu'on ne devrait même pas être en train d'en discuter tant ça me semblait inimaginable de reprendre. La santé des gens passe avant tout", estime-t-il.

"Le bon sens l'a emporté, et je m'en félicite. Je pense qu'au vu des circonstances, personne ne se plaindra de cette décision. Très franchement, même si Meux avait été en position de relégable et n'aurait pu se battre pour son maintien à cause de ça, je l'aurais accepté", affirme Casto, qui a lui-même de la famille en Italie. "Quand vous entendez les nouvelles d'Italie, qui plus est d'une région très touchée, vous ne pensez pas vraiment au football. Je peux comprendre qu'au haut niveau, la raison économique fasse qu'on hésite à arrêter, mais en Amateurs, ce serait surtout une question d'égos".

Pas de soucis pour la reprise

Maintenant, restera un problème : Meux et les clubs amateurs ne joueront pas pendant de longs mois. Pour la reprise, Marco Casto ne s'en fait pas : "Je n'ai aucun doute de l'état de forme de mes joueurs une fois les entraînements réouverts. Ce sont de vrais professionnels". Mais les clubs amateurs, qui n'ont pas les moyens des professionnels pour assurer le suivi de leurs joueurs, doivent s'attendre à une intersaison particulière ...