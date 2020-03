Jelle Vossen, aux côtés de Paul Gascoigne, dans une sélection peu enviable

Le passage en Premier League de l'attaquant belge n'aura pas marqué les esprits.

Si Jelle Vossen a rendu de fiers services dans tous les clubs belges par lesquels il est passé, le Limbourgeois n'a pas connu la même réussite à l'étranger. LancsLive place d'ailleurs l'attaquant belge parmi les 21 plus grands flops de l'histoire à Burnley.

Deux mois seulement...

S'il avait montré les crocs avec Middelsbourgh (40 matchs, neuf buts et trois assists), son passage à Burnley ne restera pas parmi les meilleurs moments de sa carrière: Jelle Vossen n'y était resté que deux mois (juillet et août 2015) et n'y avait joué que cinq rencontres officielles, sans trouver le chemin des filets.

Mais que l'ancien Diable Rouge se rassure: des stars comme Paul Gascoigne ou Danny Drinkwater font également partie de la sélection de Lancslive. Et surtout, au Club de Bruges, qu'il a rejoint en quittant les Clarets, il a marqué les esprits pendant plus de trois ans avec 48 buts, 15 assists et un titre de champion de Belgique.