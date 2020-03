Le 11 des Anciens, épisode 4 : l'incroyable milieu de terrain de Genk !

Qui sont les onze meilleurs joueurs passé par Genk ? De Bruyne, Courtois, Koulibaly et d'autres font partie de notre sélection.

Dans cette série composée de six épisodes, la rédaction de Walfoot a concocté un onze des meilleurs joueurs, encore en activité, passés par un club de Pro League. La série continue donc aujourd'hui avec Genk, actuellement deuxième du championnat. Il est nécessaire de préciser que les critères retenus pour établir la sélection ne prennent pas uniquement en compte les performances des joueurs sous les couleurs du club limbourgeois mais englobent l'ensemble de ce qu'ils ont pu réaliser durant leurs carrières jusqu'à maintenant.

Gardien de but et défenseurs :

Comme attendu, les cages des Bleu et Blanc sont gardées par Thibaut Courtois. Passé par l'Atletico Madrid et Chelsea, le portier des Diables Rouges fait aujourd'hui partie des meilleurs gardiens du monde. La charnière centrale a également fière allure. Emmenée par un excellent Kalidou Koulibaly, lui aussi parmi les meilleurs joueurs à son poste, qui se retrouve accompagné de Christian Kabasele. Aujourd'hui à Watford, le défenseur de 29 évolue depuis quatre saisons comme titulaire avec Watford en Premier League.

Les couloirs seront quant à eux animés par deux latéraux offensifs. A gauche, Clinton Mata réalise une bonne saison avec les Blauw en Zwart et pourrait croire à une sélection pour l'Euro. A droite, Timothy Castagne rayonne au sein de l'équipe surprise en Italie, l'Atalanta Bergame, et intéresserait l'Inter Milan de Antonio Conte.

Milieux de terrain :

Dans un schéma classique en 4-3-3 avec une pointe basse, le milieu de terrain est sans aucun doute le point fort de cette équipe. En sentinelle, Wilfred Ndidi fait aujourd'hui partie des meilleurs joueurs à son poste en Premier League à seulement 23 ans. Plus haut, dans une position de relayeur, Sergej Milinkovic-Savic fait le bonheur de la Lazio Rome depuis plusieurs saisons, avec qui il joue le titre cette saison en Serie A.

Enfin, évidemment, en meneur de jeu, qui d'autre que Kévin De Bruyne pour dicter le tempo ? Sous les ordres de Pep Guardiola, le joueur de Manchester City est probablement le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle.

Attaquants :

En ce qui concerne la ligne offensive, on retrouve deux ailiers de qualité. Tout d'abord, à gauche, Leandro Trossard, parti l'été dernier, réalise de belles performances avec Brighton cette saison. De l'autre côté, à droite, bien qu'il ait été écarté des terrains pendant un certain temps à cause d'une blessure, Leon Bailey n'en reste pas moins un joueur de qualité. Attaquant supersonique et à l'aise techniquement, il a inscrit en moyenne un but toutes les 133 minutes de jeu cette saison. Enfin, Christian Benteke, déjà présent dans le onze du Standard de Liège, occupe la pointe de l'attaque.

Le XI de Genk : Courtois - Mata, Koulibaly, Kabasele, Castagne - Ndidi, Milinkovic-Savic, De Bruyne - Trossard, Bailey, Benteke