📷 Thorgan Hazard et Kevin De Bruyne dans l'équipe-type des meilleurs donneurs d'assists

Kevin De Bruyne et Thorgan Hazard se retrouvent dans le onze type européen des meilleurs donneurs d'assists. Ce onze a été réalisé par le site Whoscored.com qui est un site réputé dans l'analyse des statistiques. Le site a répertorié les meilleurs donneurs d'assists par poste sur le terrain.

Dans ce onze, Kevin de Bruyne se classe premier meilleur passeur avec seize passes décisives à égalité avec Thomas Müller. Le podium est complété par Sancho qui comptabilise quinze passes décisives. De son côté, Thorgan Hazard est septième du onze de base avec dix assists.

On retrouve aussi dans ce onze type Alexander-Arnold avec 12 assists, Angel Di Maria avec 14 assists et enfin Lionel Messi à la pointe de l'attaque avec 12 passes décisives.

Une belle performance pour nos deux Diables qui sont les meilleurs donneurs d'assists à leur poste (ndlr: De Bruyne milieu central et Thorgan Hazard ailier gauche).

