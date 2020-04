Ruud Vormer n'avait jamais aussi peu marqué en Pro League: "Mais ce but à Kiev"

Le capitaine brugeois a surtout distribué les caviars en championnat cette saison.

Plus que probable champion de Belgique pour la troisième fois de sa carrière, Ruud Vormer revient sur ce troisième titre, "le plus étrange de sa carrière" dans les colonnes du Laatste Nieuws. Et si le Néerlandais est le meilleur passeur du championnat avec 16 assists, il n'a, en revanche marqué qu'une seule fois.

"C'est peu", reconnaît-il, "mais ce but à Kiev, en préliminaire de la Ligue des Champions et celui à Anderlecht en Coupe de Belgique étaient très importants. Et les buts finiront par revenir", conclut le capitaine brugeois.