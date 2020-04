Les clubs de D1A se réinventent en l'absence de football : nouvelles des joueurs, images d'archives, jeux en ligne ...

Pas de football, mais les clubs de D1A doivent bien rester en contact avec leur public et pour ce faire, ils n'adoptent pas tous la même méthode. Petit tour d'horizon du quotidien des clubs (et surtout de leurs community managers ...) durant cette crise du coronavirus !

Anderlecht joue la carte nostalgie

Après une saison très compliquée, le RSC Anderlecht préfère se réfugier dans un riche passé pour passer le temps et offre à ses supporters une sacrée dose de nostalgie, jour après jour : de nombreuses images d'archive sont publiées via Twitter, qu'il s'agisse d'une compilation des buts de Luc Nilis, du glorieux souvenir de la campagne européenne du RSCA en 1989-1990 ou d'une mini-série consacrée aux Argentins du club, intitulée "Argentinos Juniors" et qui a déjà évoqué Nicolas Pareja, Nicolas Frutos et Lucas Biglia.

Le club revient également sur la fête du dernier titre en 2016-2017 ...

Waarom speelde Lucas Biglia met het nummer 5⃣? Lees Argentinos Juniors 🇦🇷 deel 3 👉 https://t.co/efDSq1K6AM



Pourquoi Lucas Biglia jouait-il avec le numéro 5⃣? Lisez Argentinos Juniors 🇦🇷 partie 3 👉 https://t.co/efDSq1K6AM pic.twitter.com/NK0tfUcP9I — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 26, 2020

Mais le présent est également au programme, avec un retour sur les performances de Michel Vlap, Kemar Roofe et Nacer Chadli, meilleurs buteurs du club cette saison. Michel Vlap lui-même a également offert aux supporters une petite vidéo sur son quotidien en confinement.

Een dag ten huize Vlap in Friesland. "Ik deel dit graag met jullie, fans van Anderlecht!"



Une journée en Frise chez les Vlap. "J’aimerais partager cette vidéo avec vous, les fans!"@MichelVlap #RSCA #COYM 🇳🇱 ⚽️🟣⚪️ pic.twitter.com/yadVmvR9K9 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 28, 2020

Le Standard a fait le buzz grâce à l'e-sport

Le Standard de Liège a fait partie des cinq clubs belges engagés lors de l'Ultimate Quaranteam et les supporters des Rouches ont pu suivre les exploits de l'e-sportif ShadooW, qui terminera au pied du podium de cette grande compétition internationale en ligne.

En dehors de ça, le Standard a notamment participé à la "Lockdown Cup", jeu ressemblant à un mélange d'OXO et de Puissance 4, qui les a vu défier Charleroi, la RAAL ou encore l'UR Namur. Peu de nouvelles, en revanche, des joueurs rouches eux-mêmes à part un message bref et former envoyé en début de confinement pour enjoindre les supporters à rester chez eux ...

Merci ! 🤙 Dommage pour vous cette première défaite, c'était peut-être l'occasion pour vous de remporter un trophée 🏆😀@URNamurFLV Vous pouvez adapter le classement de la #LockdownCup 😉#COYR 🔴⚪ https://t.co/cJv4nNKo7a — Standard de Liège (🏠) (@Standard_RSCL) March 26, 2020

Le Club de Bruges opte pour la proximité

Approche fort différente chez les Blauw & Zwart : on assiste là à une vraie communication de proximité. Photos des joueurs chez eux à l'entraînement, YouTube live avec Philippe Clément ou les joueurs sous le nom de "We Never Lock Alone", petites vidéos dans le quotidien confiné des joueurs (Hans Vanaken, Simon Deli ...) voire de leur compagne, comme avec Roos Vormer, bref : à Bruges, le mot d'ordre est de renforcer le lien entre les supporters et le noyau.

Een bijzondere kijk in het leven van spoedarts Roos, de sterke vrouw achter Ruud Vormer! 👩🏻‍⚕️ 💪🏻😍 #WeNeverLockAlone #StayHome pic.twitter.com/z4lW9qkqvz — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 31, 2020

Move over Jeroen Meus, this is DELI-cious! 👨🏿‍🍳 #WeNeverLockAlone pic.twitter.com/2UBlg2un6I — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 3, 2020

Charleroi opte pour l'e-sport aussi

Du côté du Sporting Charleroi, on a décidé de tout axer sur l'e-sport : les supporters des Zèbres peuvent suivre via la chaîne Twitch du club les exploits de leur sportif virtuel, mais aussi de plusieurs joueurs du noyau A : Ken Nkuba, Nicolas Penneteau et Joachim Imbrechts font également étalage de leurs talents ...

🎮N'oubliez pas, les show matches avec MatthaX c'est ce vendredi à partir de 15h sur Twitch ! Et surprise : suivez aussi à partir de 16h Nico Penneteau, Ken Nkuba, et Joachim Imbrechts qui défendront les couleurs des 🦓 sur Twitch !#RCSClockdown

PLUS | https://t.co/Njy2Ifz5zc pic.twitter.com/Q9NzWmNzLH — RCSC Officiel (@SportCharleroi) March 26, 2020

Mais le RCSC a également proposé du contenu plus proche du supporter avec notamment l'élection du but de la saison, ou des questions posées aux "fanaticos" ... ainsi qu'un petit message de Massimo Bruno, en rééducation après sa lourde blessure et qui donne de bonnes nouvelles.

🥅⚽ Remportez de superbes cadeaux en votant pour le plus beau de ces 10 buts de cette saison ! 👉 https://t.co/yNbtNHA2XS 👈#RCSCconcours pic.twitter.com/zvAdmADzjP — RCSC Officiel (@SportCharleroi) March 31, 2020

En cette période de confinement, c’est l’occasion de s'offrir un peu de distraction et de mettre en avant nos supporters !

Est-ce que les Fanaticos connaissent bien leur propre stade ? 🏟️ On a fait le test !

Regardez la vidéo complète s/ https://t.co/8nzHR1DjYn #RCSCfanatico pic.twitter.com/8MkfABTCFc — RCSC Officiel (@SportCharleroi) March 28, 2020

L'Antwerp gère bien sa communication : coups de fil, prolongations, nouvelles ...

Le Great Old, de son côté, n'accuse pas son âge : la comm' du côté des Anversois est impeccable, puisqu'elle mélange à peu près tout ce qui se fait de mieux. Plusieurs joueurs du noyau A ont ainsi été contactés par appel vidéo, de même que plusieurs anciens comme Alex Czerniatinski. Les initiatives des supporters en faveur du personnel médical ont été relayées et les plus vieux abonnés du club ont même reçu des cadeaux ...

Et le club ne reste pas inactif sur le plan sportif : le club a ainsi officialisé la levée de l'option de Koji Miyoshi ou encore la prolongation de Robbe Quirynen. Bref, une communication presque "comme si de rien n'était" côté anversois !

"Mijn Xbox is al even op pensioen, maar ik probeer mijn vrouw te overtuigen me er een te laten kopen." 😂



👉 wij belden met onze kapitein @FarisHaroun38 en stelden hem enkele leuke vragen. Ontdek het hier! #OneRedFamily #RAFC pic.twitter.com/roZhRUh2cQ — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 31, 2020

The Great Old bezorgde vandaag een pakket aan de oudste abonnees! ❤️



Lees er alles over 👉 https://t.co/Zjg3PSISYk



RAFC wil iedereen bedanken die meehielp aan dit mooi gebaar! 🤝#OneRedFamily #RAFC #Lidl #TitanCargo #AD14 pic.twitter.com/7wMBFPPqEa — Royal Antwerp FC (@official_rafc) April 3, 2020