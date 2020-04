Le Sporting d'Anderlecht et Charleroi obtiennent leur licence pour la saison prochaine

Anderlecht fait partie des clubs qui ont obtenu leur licence après les discussions de la commission des licences.

Contrairement au Standard et à Mouscron, le Sporting d'Anderlecht et Charleroi ont obtenu leur licence pour la saison 2020-2021. Un soulagement pour les Mauves et les Zèbres qui ne devront donc pas entamer des démarches face à la CBAS.

Le Club de Bruges a, lui aussi, obtenu le feu vert pour la saison à venir. L'Antwerp, le Cercle, Gand, Genk, Saint-Trond, Zulte et Waasland-Beveren font également partie des clubs ayant obtenu leur licence.