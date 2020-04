Le Standard aurait décidé de lever l'option d'achat d'un transfert hivernal

Même s'il n'a pas joué en équipe A, une recrue hivernale aurait convaincu la direction du Standard : l'option de Moussa Sissako devrait être levée.

D'après les informations de La Dernière Heure, l'option d'achat de Moussa Sissako (19 ans), estimée à hauteur de 400.000 euros, devrait être levée par le Standard de Liège. Uniquement aligné avec les U21, le solide défenseur central prêté par le PSG aurait convaincu la direction même sans jouer avec l'équipe A. Ses prestations à l'entraînement auraient charmé Michel Preud'homme, mais l'officialisation peut tarder, puisque les Rouches ont jusque fin mai pour prendre leur décision.

L'option d'achat de Senna Miangue, prêté par Cagliari, pourrait quant à elle ne pas être levée, et pour cause : elle est bien plus élevée (3 millions d'euros) et le défenseur polyvalent n'a disputé que 10 rencontres en bord de Meuse, retrouvant même le noyau Espoirs en seconde partie de saison (où il a d'ailleurs évolué aux côtés de Moussa Sissako).