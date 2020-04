Axel Witsel le répète: "Je reviendrai au Standard"

Axel Witsel n'a jamais caché qu'il souhaitait un jour revenir à Sclessin. Reste à voir dans quel rôle...

Le médian du Borussia Dortmund l’a d’ailleurs réaffirmé dans une interview accordée à la RTBF. Mais il ne promet pas qu’il reportera la vareuse du Standard. "Rejouer? Je ne sais pas, mais c’est clair que mon histoire avec le Standard n’est pas terminée. En tant que joueur ou peut-être comme coach, puisque j’ai commencé les cours d’entraîneurs avec plusieurs autres Diables Rouges", explque-t-il.

Et s’il a bien l’intention de revenir un jour à Sclessin, c’est parce que le Standard représente une part très importante de sa carrière. "Le Standard, c’est le club de mon cœur et Liège c’est ma ville. Et j’espère pouvoir continuer ma belle histoire avec ce club. En tant que joueur ou entraîneur", répète Axel Witsel, qui sans vouloir entrer dans les détails, confirme également qu’il a "fait quelque chose pour le club", qui traverse une période difficile financièrement.