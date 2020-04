Kevin De Bruyne loué par un adversaire : "Il a tout, c'était l'enfer de l'affronter"

Lorsqu'il a été invité à réaliser le onze de ses adversaires les plus coriaces, Antonio Rüdiger a placé Kevin De Bruyne entre plusieurs monstres sacrés comme Iniesta, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo !

Antonio Rüdiger a été invité par Skysports à proposer son onze de joueurs les plus coriaces et le moins qu'on puisse dire est qu'il a croisé du beau monde. Son milieu de terrain ? N'golo Kanté, son équipier à Chelsea, Andres Iniesta et ... Kevin De Bruyne. "Je l'ai affronté en Allemagne (Rüdiger jouait alors à Schalke 04, nda). À l'époque, c'était l'enfer de jouer contre Wolfsbourg et il en était naturellement le meilleur joueur", se rappelle le défenseur des Blues.

"Il a tout : ses centres, ses passes, sa frappe pied gauche et pied droit, ses qualités techniques ... Il est vraiment très fort".

Messi et Ronaldo "dans un autre monde"

Mais les deux joueurs qui ont le plus impressionné Rüdiger sont naturellement Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. "Ils sont dans un autre monde, d'une qualité différente. Ce que vous ressentez en jouant contre Messi, c'est que s'il est d'humeur, s'il est dans un bon jour, vous ne pouvez pas l'arrêter", estime l'Allemand. "C'est la même chose pour Ronaldo, même s'ils ont un style différent. Le meilleur de tous les temps ? Je n'ai jamais vu jouer Pelé et Maradona, donc je dis Messi".