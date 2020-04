🎥 La saison de Samuel Bastien : 5 buts et la mentalité Standard plus qu'adoptée

Samuel Bastien a réalisé ce que son entraîneur nous avait donné l'habitude, mais sans y parvenir lors de cette dernière aventure avec le Standard : prendre ses marques la première saison et littéralement exploser la seconde !

Le natif de Meux a, en effet, effectué une très bonne saison. Outre son agressivité positive, son jeu vers l’avant, et sa maîtrise dans l’entrejeu, Bastien a également donné 4 passes décisives et inscrit 5 buts.

Des buts splendides et/ou qui rapportent des points

La particularité de ses buts est qu’ils ont soit rapporté des points importants au Standard ; soit ils étaient de pures merveilles ; soit les deux en même temps. A commencer par ce but inscrit dans les tous derniers instants de la rencontre finalement remportée 1-2 par le Standard à Eupen, en novembre dernier.

Mais, son premier but de la saison, le milieu de terrain de 23 ans l’inscrivait contre Ostende, d’une frappe placée, à l’entrée du grand rectangle (victoire des Rouches 1-4).

Puis vint le mois d’octobre, qui semblait être particulièrement celui de Samuel Bastien. En effet, tout d’abord, le Belge envoyait une patate du gauche dans le petit filet de Gaëtan Coucke. Une grosse frappe qui permit aux Rouches d’arracher les trois points contre le Racing Genk.

Le week-end suivant, Samuel Bastien remettait le couvert au Jan Breydel grâce à un pur geste de buteur ; Mata éliminé d’un petit pont, Bastien gagnait ensuite son face à face contre Simon Mignolet. De nouveau, un point de plus au classement pour les Liégeois.

Pour clôturer le mois d’octobre, au cours duquel le Standard ne perdit pas le moindre match de championnat, Bastien délivrait une passe décisive à Mehdi Carcela contre Waasland-Beveren (2-0).

Le foot me manque quand-même 😞 Je vous partage mes buts de la saison. Quel est ton but préféré ? 1️⃣-2️⃣-3️⃣-4️⃣-5️⃣ #LeMoodEstBon Samuel Bastien (@Samubastien) April 8, 2020

Trois matchs absents : trois défaites pour les Rouches

En revanche, plus tard dans la saison, Michel Preud’homme devait se passer de sa jeune révélation trois matchs durant, en championnat. Résultat ; trois défaites pour les Rouches contre Waasland-Beveren, Courtrai et La Gantoise.

Au-delà de son apport dans le jeu, de sa présence dans les grands rendez-vous et de jolis buts inscrits, Samuel Bastien a également adopté la mentalité Standard. Vif, combatif et déterminé, il a souvent remercié et pris position pour ses supporters.

Une valeur marchande doublée

Transféré en 2018 du Chievo Verone pour un montant de trois millions d’euros, Bastien a désormais doublé sa valeur marchande (estimée à 6 millions avant la crise sanitaire et la suspension des championnats). Plusieurs clubs européens se sont déjà montrés intéressés, mais aucune offre concrète n’a encore été dressée.

En tout cas, perde Samuel Bastien serait un gros coup dur pour les Rouches. Car le triangle de son entrejeu (Amallah – Cimirot – Bastien) a démontré être l’un des plus performants du championnat. Sa mitigée cinquième place au classement, le Standard la doit surtout à un manque d’efficacité, un apport insuffisant de ses ailiers, sur lesquels le système MPH repose énormément, ainsi que de ses attaquants, il faut le dire, souvent bien isolés et en manque de confiance.