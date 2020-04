Degryse fan de Charles De Ketelaere : "Les qualités pour devenir le meilleur joueur de football en Belgique"

Le Club de Bruges a prolongé le contrat de Charles De Ketelaere jusqu'en 2023. Enfin un jeune produit du Club qui semble avoir complètement percé. Le dernier, c'était en 1983. Un certain Marc Degryse.

Charles De Ketelaere a été l'une des révélations de la saison. Néanmoins, le jeune joueur de 19 ans va devoir confirmer.

"Il n'y a rien de mieux que de voir de très bons jeunes se mettre en valeur", a déclaré Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws. "Proche de la famille et des amis et dans un club de haut niveau. De Ketelaere s'en rend compte aussi".

De plus, le jeune espoir a tout pour progresser au Jan Breydel. "Les temps ont changé, hein. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'étranger pour vous former dans de meilleures conditions".

"Top d'évoluer au Club de Bruges", poursuit l'ancien Soulier d'or. "Ils se battent pour le titre chaque saison. Il pourra bientôt être un acteur décisif dans le nouveau stade. C'est aussi dans le fond de l'histoire".

Charles De Ketelaere sera bientôt un joueur déterminant du Club de Bruges dans le nouveau stade

"Quand Hans Vanaken va-t-il partir ? Parce que De Ketelaere devra jouer un rôle différent d'ici là. J'aimerais bien le voir jouer aussi haut que possible. Il a les qualités pour devenir le meilleur joueur de football en Belgique".