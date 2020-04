Qui est Edward Still, le probable futur adjoint de Frank Vercauteren ?

Les remaniements de staff sont nombreux à Anderlecht depuis quelques saisons. Cet été ne dérogera pas à la règle et le premier nom est (presque) connu : Edward Still.

La famille Still baigne dans le football ... sans pour autant que les frères Still se soient illustrés sur les terrains : c'est plutôt dans l'ombre que Will, Nicolas et Edward se sont fait connaître du public belge. Le plus connu est probablement Will Still : à 25 ans seulement, il devenait en 2017 le plus jeune entraîneur de l'élite belge, prenant la tête du Lierse. Aujourd'hui âgé de 27 ans, il est T2 d'Hernan Losada au Beerschot et analyste régulier pour la célèbre émission La Tribune, sur la RTBF.

Son frère Edward (29 ans) est peut-être moins médiatisé mais son CV compte un titre de champion de Belgique en tant que T3 et analyse-vidéo d'Ivan Leko, au FC Bruges. Depuis, il n'évolue plus au sein d'un staff, ayant refusé de partir aux Émirats avec Leko. "C'était difficile de lui dire non, je ne voulais pas le décevoir, mais je ressentais le besoin de me reconnecte à ma famille et je ne voulais pas tout chambouler en partant à l'étranger", déclarait-il à l'époque à nos confrères de La Dernière Heure.

Une arrivée est proche

Le profil d'Edward Still est donc celui d'un analyste vidéo jeune et de talent, qui s'accomodera d'un rôle peu médiatisé mais dont l'expertise est réelle et reconnue. Les supporters d'Anderlecht ne sont évidemment pas ravis : dans leur esprit, l'icone Pär Zetterberg a été licencié pour, au final, être remplacé par ... un ancien brugeois.

Mais Zetterberg n'était là que pour flatter le supporter mauve, justement - son rôle précis au sein du staff était flou et son salaire gourmand. Edward Still aura(it) un rôle parfaitement défini, à moindre frais. La logique même, au contraire de certaines autres décisions prises ces dernières années ; on peut mettre ça à l'actif de Peter Verbeke, directeur sportif du RSCA.

Si l'arrivée de Still à Anderlecht n'est pas encore une certitude, une chose est sûre, selon nos sources : un dossier d'analyste vidéo est en finalisation.

"Le football n'est pas un jeu vidéo"

Un entretien accordé à Sport-Foot Magazine en octobre 2019 révélait la vision des choses d'Edward Still : "L'analyse vidéo aide à connaître une équipe mieux que le coach adverse. Ce qui fait la qualité d'un coach, c'est sa capacité à s'adapter (...) Le football n'est pas un jeu vidéo. L'analyste-vidéo regarde les matchs et rassemble les données, l'adjoint les filtre et va transmettre les plus pertinentes au coach et aux joueurs". Un homme de l'ombre, donc, conscient que son rôle ne sera pas forcément d'influer directement sur les décisions de Frank Vercauteren mais de mettre à sa disposition des outils supplémentaires.