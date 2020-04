Le RB Leipzig a trouvé le successeur de Timo Werner

Le club allemand semble avoir compris que son attaquant vedette devrait prendre la poudre d'escampette cet été.

Le RB Leipzig prépare le départ de Timo Werner, auteur de 27 buts en 36 rencontres toutes compétitions confondues auxquels il faut ajouter la dizaine de passes décisives. L'attaquant âgé de 24 ans qui possède une clause de 60 millions d'euros est cité au Bayern Munich, à Manchester United, Chelsea et surtout Liverpool. Leipzig semble avoir déjà trouvé son successeur.

Leipzig est sur le point de faire sauter la clause de 38 millions d'euros de Milot Rashica (23 ans), selon les informations de Ruhr Nachrichten. Un accord est même imminent avec le joueur, ce qu’a confirmé l’agent de l’international kosovar en personne. "Je pense que nous prendrons une décision d’ici deux à trois semaines. Il y a des équipes très intéressantes qui s’intéressent à Milot, qui sont en Ligue des Champions."

Le Kosovar joue surtout sur les ailes mais il est capable d’évoluer à tous les postes de devant. Percutant, dribbleur, rapide et adroit face au but, Rashica a été l'auteur d’un second exercice consécutif plein avec le Werder Brême (7 buts et 4 passes décisives en 20 rencontres de Bundesliga) et semble prêt à passer à l’étage supérieur.