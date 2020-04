L'assemblée générale de la Pro League prévue vendredi devrait être reportée

Le conseil d'administration veut attendre les directives du Conseil national de sécurité.

Il y a de grandes chances que l’assemblée générale de la Pro League prévue vendredi, qui doit valider l’arrêt des compétitions de football en Belgique, soit reportée à lundi, comme le relate Belga. La Pro League et l’Union belge de football (URBSFA) souhaitent attendre la réunion du Conseil national de sécurité qui se tiendra vendredi et qui devrait donner davantage de détails sur l’interdiction des événements de masse jusqu’au 31 août.

Le conseil d’administration de la Pro League doit encore formellement donner son feu vert mais Pierre François, CEO de la Pro League, Peter Croonen, président de la Pro League, et Mehdi Bayat, président de l’Union belge, sont favorables à un report de l’AG au 27 avril.

L’assemblée générale de la Pro League doit examiner les recommandations du conseil d’administration de la Pro League qui avait préconisé le 2 avril dernier de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020, arrêtée mi-mars après la 29e des 30 journées de la phase classique de D1A à cause de la pandémie de coronavirus. Un groupe de travail avait été mis sur pied pour se pencher sur la relégation et le maintien, les tickets européens et la finale de la Coupe de Belgique.