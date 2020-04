Le VW Hamme Lokeren ne verra pas le jour!

Le voisin du Sporrting Lokeren a rejeté cette option.

Depuis lundi et l'annonce de la faillite du Sporting, tout laissait croire qu'un nouveau projet allait prendre forme, via une union des forces entre Lokeren et le Vigor Wuitens Hamme, l'hypothèse a été balayée par le club concerné lundi soir.

"En réponse aux nombreuses informations qui circulent concernant un nouveau départ du Sporting de Lokeren via une fusion avec le VW Hamme, le conseil d'administration indique qu'il n'est pas question de ça. Nous continuons à suivre notre propre voix", précise le VW Hamme.