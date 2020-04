Neymar : "Mes coéquipiers du PSG me manquent"

Malgré les rumeurs concernant un éventuel départ du PSG, Neymar semble bien se sentir au sein du club de la capitale française.

Depuis plusieurs saisons l'avenir de Neymar fait l'objet d'un feuilleton à répétition quant à savoir si l'attaquant de 28 ans quittera ou non le Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone. Ainsi, alors que certaines rumeurs feraient état d'un mal-être de l'ancien joueur de Santos au sein du vestiaire parisien, il n'en serait rien.

En effet, dans un communiqué envoyé par son service de presse à différents médias, et ici relayé par Le Soir, le Brésilien affirme que le football lui manque, ainsi que ses coéquipiers parisiens. "Ne pas savoir quand revenir me donne de l’anxiété. J’ai envie de jouer, de concourir. L’environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment ! Je suis sûr que les fans veulent aussi que tout le monde revienne sur le terrain dès que possible. J’espère que la décision sera connue bientôt."

Alors, est-ce un coup de com' ou un véritable ressenti de la part du crack de la Seleçao ? La réponse est probablement à cheval entre les deux.