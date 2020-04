Pas de public en Liga avant ... 2021 ? C'est une option

La Liga pourrait se poursuivre à huis-clos jusqu'en ... 2021, estime le patron de MediaPro, qui détient les droits télévisés pour le championnat d'Espagne.

C'est probablement une mauvaise nouvelle qui se généralisera à beaucoup de pays d'Europe : en Espagne, le pessimisme est de mise concernant le retour des supporters dans les stades en 2020. C'est ce qu'a déclaré Jaume Roures, patron de MediaPro, diffuseur de la Liga, aux médias espagnols.

"Il faudra au moins un an avant qu'on dispose d'un vaccin et on ne peut pas mettre en oeuvre de distanciation sociale avec 20.000 personnes dans les stades", estime Roures. "Je pense qu'on ne reverra pas de supporters dans les stades avant 2021, à moins que les scientifiques nous surprennent cette année avec un vaccin - ce qu'ils estiment ne pas être possible". Cela dit, le championnat espagnol devrait reprendre à huis-clos, avec le 6 juin comme date envisagée pour retrouver les terrains.