Le Club de Bruges suit l'initiative du Bayern Munich pour lutter contre la pandémie de coronavirus

Certains clubs tentent de lutter contre la pandémie de coronavirus. Il y a quelques jours, le Bayern Munich a lancé un mouvement en vendant des masques buccaux. Le Club de Bruges a décidé de reproduire l'initiative du club allemand.

Il y a quelques jours, on a appris que le Bayern Munich allait vendre des masques buccaux pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Avec cet argent, ils voulaient soutenir le programme "We kick Corona" des joueurs du Bayern Joshua Kimmich et Leon Goretzka.

Le Club de Bruges a décidé de faire de même. Les Blauw en Zwart vont mettre en vente des masques buccaux avec deux motifs différents pour ceux qui le désirent.

Les bénéfices seront pour un fonds de soutien, créé par le Club, contre le coronavirus. Les masques coûteront vingt euros pour un lot de quatre et seront lavables jusqu’à quinze fois.

Koop een Club mondmasker en steun het goede doel! 💪🏻



Samen tegen Corona! 💙🖤 #NoHeartNoGlory



Meer | https://t.co/tZP60mp0WD pic.twitter.com/VHlvZt8zW1 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 26, 2020