Comment le drapeau de l'Antwerp est-il arrivé dans les tribunes biélorusses ?

Wesley Dupont est un grand supporter du Great Old. En manque de football et de Bosuil, il s'est réuni avec trois de ses amis pour trouver une solution.

C'est assez simple nous explique-t-il : "Comme il n'y avait plus de foot en Belgique, nous devions trouver une solution. Nous n'avions que peu de choix. Constatant que le championnat biélorusse suivait son cours normal et que les rencontres étaient diffusées sur Youtube, on a décidé de chacun se choisir un club favori".

C'est ainsi que Wesley Dupont est devenu, peut-être pas si provisoirement, supporter du FC Isloch, qui est monté en D1 biélorusse en 2016 et est désormais deuxième du classement. Ce supporter du Great Old a réalisé un drapeau représentant les deux clubs.

Et, les supporters du FC Isloch l'ont apprécié, à tel point qu'ils l'ont reproduit et sont parvenus à le faire entrer dans les stades. Ainsi, les rencontres biélorusses se disputent toujours sans supporter, mais avec le blason du Matricule 1 belge dans le stade du FC Isloch :