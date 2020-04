Kevin De Bruyne, toujours plus reconnaissant envers Guardiola : "J'aime mon nouveau rôle"

Le meneur de jeu des Citizens, 8 buts et 17 assists cette saison en Premier League, vient d'être élu meilleur joueur de l'année par le site The Athletic.

Au cours d'un podcast britannique, The Ornstein and Chapman, Kevin De Bruyne a reconnu qu'il devait une partie de cet énorme succès à son nouveau rôle attribué par Pep Guardiola : "J'étais principalement considéré comme un milieu offensif. Mais cette saison, je suis devenu un véritable milieu de terrain. Pas un 6 ou un 10, mais plus un 8. J’ai vraiment développé ce profil. Avant, on parlait d’un joueur « box to box », maintenant je parlerais plus d’une position où vous couvrez beaucoup d’espaces. Je dois dire que j’aime vraiment ce rôle. Je me sens plus comme un vrai joueur d’équipe".

Le Diable Rouge poursuit : "Ces trois dernières années, je suis vraiment devenu plus fort avec Guardiola. Nous travaillons énormément aux entraînements et cela se ressent durant les matches, où on peut obtenir la meilleure version de nous-mêmes".