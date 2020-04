📷 Une reprise des entraînements accompagnée d'une bonne nouvelle pour l'Antwerp

Les joueurs du Great Old ont repris les entraînements ce jeudi après-midi. Ce fut également l'occasion pour un blessé de longue date de retrouver les pelouses.

Après Anderlecht et Genk, l'Antwerp a repris les entraînements collectifs. Bien sûr, rappelle le Matricule 1, en respectant dans la mesure du possible les mesures sanitaires et la distanciation sociale. Sur les photos publiées sur leurs réseaux sociaux, au moins 1,5 mètre sépare en effet tous les joueurs.

Mais, sur une des photos, on peut également constater le retour d'un blessé de longue date. Junior Pius s'était déchiré les ligaments croisés en début de saison, mais semble être désormais rétabli. Le solide défenseur nigérian de 24 ans est arrivé en juillet 2019 pour un million d'euro en provenance du Paços Ferreira. Il n'a pas encore eu l'occasion de recevoir du temps de jeu en Belgique. Son contrat court jusqu'en 2023.