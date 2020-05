La Pro League pourrait - encore - reporter sa décision ... et attendre que le gouvernement force l'arrêt de la compétition

Ce lundi 4 mai, une décision définitive est attendue concernant l'arrêt de la Pro League. Mais après deux reports, il est encore possible de voir les instances de notre football postposer leur décision ...

Se dirige-t-on encore vers un report de la décision - presque inévitable - de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020 de Pro League ? D'après le journal Le Soir, c'est une possibilité, et pour cause : le vote dépend en grande partie de l'avis du Conseil National de Sécurité, qui pourraient grandement faciliter les débats en demandant l'arrêt de la compétition. Mehdi Bayat aurait reçu la garantie que le gouvernement donnerait son avis avant lundi 17h, heure du vote.

Pourquoi cette nécessité ? Premièrement en raison des droits télés : si la décision vient de la Pro League, Telenet a déjà fait savoir qu'il se porterait en justice pour récupérer l'argent investi. En cas de décision gouvernementale, le cas de force majeure serait de mise, permettant aux clubs de conserver cet argent si important.

Un blocage n'est pas exclu

Deuxièmement, il faut 80% de votes en faveur de l'arrêt de la compétition et dans le pire des cas, ce quota pourrait ne pas être atteint : on sait que l'Antwerp s'y oppose formellement (en raison du ticket européen perdu par le club si la finale de la Coupe ne se joue pas), mais Anderlecht et Genk pourraient également voter contre. L'Excelsior Virton s'opposerait également à une fin de saison. Si tous votent contre (ce qui ne sera pas nécessairement le cas), le quota ne sera pas atteint.

Bref : si le gouvernement, comme en France, ne prend pas les devants, le sort de la Pro League pourrait ne pas encore être décidé ce lundi ...