L'absence prolongée d'Alisson à Liverpool? Ça n'a rien changé dans l'esprit de Simon Mignolet

Le 9 août dernier, soit cinq jours après le départ de Simon Mignolet pour Bruges, Alisson Becker se blessait avec Liverpool et laissait sa place dans les buts à Adrian pour de longues semaines. Mais le gardien belge n'a jamais regretté son choix de quitter Anfield Road...

C’était quelques jours après son départ et c’est son remplaçant du Belge qui a pris place entre les perches de Liverpool durant de longues semaines. Et Simon Mignolet s'en souveent: "J’étais dans ma chambre d’hôtel et j’ai soudain reçu 20 à 30 messages. Je ne savais pas ce qui se passait et puis j’ai vu qu’Alisson s’était malheureusement blessé", explique-t-il au Liverpool Echo.

"Même si j'avais joué 15 supers matchs..."

Mais ça n’a rien changé à l’approche du Limbourgeois, qui ne voulait pas revivre une saison dans la peau d’une doublure. "Si je suis parti, c’est parce que je savais que, même si j’avais joué 10 ou 15 matchs comme Adrian l’a fait, j"aurais retrouvé le banc dès le retour d’Alisson."

"Même si j’avais joué 15 supers matchs avec 15 clean sheets, je serais retourné sur le banc et ce n’est pas ce dont j’avais envie à 32 ans", insiste Simon Mignolet qui a donc préféré une place de numéro 1 en Belgique et ça lui a souri, tant il a été l’un des moteurs de la grosse saison du Club de Bruges.