Un membre du groupe de travail Pro League s'exprime sur le nouveau format : "OHL et Beerschot étaient les seuls éligibles"

Nous ne devons pas nous attendre à une décision avant le 15 mai, mais en attendant le groupe de travail de la Pro League envisage une proposition concrète pour la saison prochaine. Le président de l'Union Saint-Gilloise, Philippe Bormans, en fait également partie et il a une opinion à ce sujet.

Bormans sait également qu'un compromis devra être trouvé. "Avec 16, 17 ou 18 équipes ? Nous devons voir combien de journées il peut y avoir, y compris les trêves internationales, les compétitions européennes et les matches de Coupe. Pour moi, il est clair qu'une compétition normale avec 16 équipes et des playoffs me paraît impossible. La saison prochaine sera une année de transition ", explique Bormans.

Mais avec qui ? Est-ce que Westerlo a une chance de promotion ? Non, dit Bormans. "Pour moi, Beerschot et OHL ont une bonne chance d'aller en D1A, tout comme la relégation de Waasland-Beveren ne peut pas être forcée. Au moment où toute la crise a tout arrêté, il y avait 18 équipes qui avaient une chance en D1A. Les 16 équipes en D1A et Beerschot et OHL. "

"Mais que se passe-t-il si vous pouvez toujours jouer ce match entre OHL et Beerschot. Ce ne sera jamais avec le public. Est-ce correct pour OHL ? Non, nous devons trouver un compromis."

Nous sommes dans une situation où la D1B est plus forte que la colonne de droite de la D1A

Et qu'en est-il de la D1B ? Cela pose un problème depuis bien plus longtemps qu'aujourd'hui. "Ce n'est pas une bonne idée pour moi de joindre des équipes comme Seraing et RWDM. Nous allons leur causer les mêmes problèmes. Nous avons des pertes cumulées de 40 millions d'euros."

"Cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en D1B. Tout cela n'est pas normal. Le Beerschot a pu obtenir une chance de promotion trois années de suite, mais a échoué. Nous sommes dans une situation où la D1B est plus forte que la colonne de droite de la D1A. Alors que il y a des clubs en D1A qui font très peu d'efforts car les risques de relégation sont encore très faibles."