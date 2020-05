Manchester City serait proche d'acheter un club de D1B !

Un après-midi chargé au Gestelsedijk. Il y a d'abord eu la bonne nouvelle de la licence professionnelle. Maintenant, selon De Tijd, le club limbourgeois a également été racheté par City Football Group, la société de holding derrière Manchester City.

Maintenant que Lommel a sa licence en poche, le club devient plu intéressant à reprendre. "Maintenant que la licence est là, nous pouvons poursuivre les discussions avec les parties qui ont remarqué notre croissance et qui veulent nous renforcer dans ce domaine", a réagi Lommel après le verdict positif de la CBAS.



Ainsi, le City Football Group, la société qui détint Manchester City, entre autres, montre un intérêt avancé. Le groupe qui entoure le top club anglais, qui a également des branches à New York et Melbourne, entre autres, est proche d'une reprise, mais il n'y a pas encore de fumée blanche, selon De Tijd.



"Il y a encore beaucoup de parties intéressées et les discussions se poursuivent depuis plusieurs jours. Nous pouvons probablement espérer un accord d'ici le week-end", explique le porte-parole du club.