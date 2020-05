Ouf de soulagement à Mouscron, l'Excel obtient sa licence devant la CBAS!

Malgré un dossier qui n'incitait pas à l'optimisme, l'Excel a su convaincre la CBAS.

Ce n'est peut-être pas encore la fin du feuilleton, mais c'est une sacrée épine hors du pied de la direction mouscronnoise. Selon les informations du Nieuwsblad, l'Excel aurait reçu un avis favorable de la CBAS et devrait donc obtenir sa licence et rester en D1A la saison prochaine.

Pourr la cinquième fois (au cours des six dernières saisons), le club hennuyer a donc obtenu gain de cause devant la CBAS. La direction de l'Excel va donc désormais pouvoir sereinement préparer la saison prochaine.

"Nous avons notre place au sein de l'élite"

Et les réactions sont évidemment positives dans le clan mouscronnois. "Nous devons toujours nous en sortir avec des moyens réduits mais nous estimons avoir notre place au sein de l’élite du football belge même si certains souhaitent et souhaiteront toujours nous voir disparaitre du paysage. Nous n’avons pas pour habitude de baisser les bras et nous continuerons à nous battre au quotidien", insiste le président, Patrick Declerck, dans le communiqué de l'Excel.