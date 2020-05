Wayne Rooney est inquiet et surpris : "Personne ne nous demande notre avis"

Le "Project Restart" de la Premier League ne fait pas du tout l'unanimité. Pourtant, le football professionnel anglais espère toujours reprendre les saisons de Premier League et de Championship dans le courant du mois de juin.

Le légendaire buteur mancunien Wayne Rooney, aujourd'hui attaquant de Derby County, critique le fait que l'avis des joueurs ne soit même pas entendu : "Ce qui me surprend le plus, c'est le peu de cas qu'on fait de notre avis. Je n'ai pas un seul appel de l'English Football League ou du syndicat des joueurs professionnels pour connaître le sentiment des joueurs de Derby à propos d'une reprise" dit-il dans le Times de ce dimanche.

Et son avis sur une éventuelle reprise, le voici : "L'inquiétude, ce n'est pas pour nous, joueurs si on devait se blesser, mais plus si on devait ramener le coronavirus chez nous et infecter nos proches, il y a des vies en jeu". Derby County était douzième avant la mise à l'arrêt de la Championship, mais à seulement cinq points de la première place de barrage pour la montée en Premier League.