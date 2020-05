L'UEFA attend encore les réponses de trois villes pour l'Euro

En même temps que la fin de saison en Ecosse, Glasgow a confirmé son souhait d'accueillir l'Euro l'été prochain. Mais plusieurs villes doivent encore confirmer.

Comme initialement prévu, Glasgow et son célèbre Hampden Park accueilleront bien quatre matchs de l'Euro en 2021 (trois rencontres de la phase de poules et un huitième de finale). C'est la neuvième ville à confirmer, malgré le report et la situation sanitaire, sa participation au Championnat d'Europe qui devait célébrer les 60 ans de l'événement.

Trois villes doivent donc encore se prononcer et l'UEFA, qui n'a pas décliné leur identité, a décidé de reporter son comité exécutif, qui doit évoquer la question de l'Euro mais aussi de la poursuite des compétitions européennes de cette saison, de trois semaines: il aura lieu le 17 juin et non le 27 mai.